Нижегородский аэропорт работает с ограничениями

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта Нижнего Новгорода (Чкалов), сообщил в ночь на среду представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, отметил он. Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

"Возможны корректировки в расписании части рейсов. Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта", - написал Кореняко в своем канале в Max.