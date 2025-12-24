Уолл-стрит выросла

S&P 500 обновил рекорд

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли во вторник вслед за акциями технологических и энергетических компаний, при этом S&P 500 обновил исторический максимум.

Инвесторы оценивали большую порцию статистики. Опубликованные во вторник данные, вероятно, подтолкнут Федеральную резервную систему к тому, чтобы на январском заседании сделать паузу и сохранить базовую ставку на прежнем уровне.

Объемы торгов были небольшими и, скорее всего, еще больше сократятся в среду, когда сессия будет укороченной перед Рождеством.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 4,3% в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Это максимальный подъем за два года. При этом эксперты в среднем предполагали замедление темпов роста до 3,3% с 3,8% во втором квартале, по данным Trading Economics.

Заказы на товары длительного пользования в США в октябре сократились на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем - до $307,4 млрд, по данным министерства торговли. Снижение было зафиксировано впервые за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 1,5%.

Объем заказов без учета самолетов и военного оборудования, служащий индикатором капиталовложений бизнеса, в прошлом месяце увеличился на 0,5%, в то время как ожидалось снижение на 0,1%.

Индекс потребительского доверия в США в декабре уменьшился до 89,1 пункта с 92,9 пункта в предыдущий месяц, сообщила исследовательская организация Conference Board. Консенсус-прогноз предполагал менее существенное падение - до 91 пункта.

Главный инвестиционный директор UBS Wealth Management Ульрик Хоффман-Бурхарди полагает, что S&P 500 к концу 2026 года может достичь 7700 пунктов, то есть прибавить более 11% с текущего уровня. По его мнению, ключевым фактором подъема фондового рынка станет рост корпоративных прибылей примерно на 10%.

Котировки акций представителей полупроводниковой отрасли увеличились во вторник, в том числе Nvidia Corp. - на 3%, Broadcom - на 2,3%, Applied Materials - на 0,5%, Qualcomm Inc. - на 0,3%.

Подъем цен на медь до рекорда способствовал росту стоимости акций производителя этого металла Freeport-McMoRan Inc. на 2,5% - до $51,9, что является максимумом за 15 месяцев. Кроме того, аналитики Wells Fargo повысили прогнозную стоимость бумаг компании до $55 с $47, присвоив рекомендацию "выше рынка".

Бумаги Amazon.com Inc. подорожали на 1,6%, EQT Corp. - на 1,9%, Coterra Energy Inc. - на 1,8%, Dominion Energy Inc. - на 1,6%, Alphabet Inc. - на 1,5%, Apple Inc. и Chevron Corp. - на 0,5%, Microsoft Corp. - на 0,4%, International Business Machines - на 0,3%.

Цена акций судостроительной компании Huntington Ingalls выросла на 0,3%. Президент США Дональд Трамп анонсировал создание двух боевых кораблей нового класса для ВМС в рамках усилий Белого дома по модернизации надводного флота и восстановлению судостроения. Он также сказал, что США будут работать над обновлением авианосцев.

Котировки бумаг Pfizer Inc. и Eli Lilly снизились на 1,3% и 0,5% соответственно после того, как в США была одобрена пероральная форма препарата для снижения веса Wegovy, которую выпускает датская Novo Nordisk.

Стоимость бумаг Moderna Inc. упала на 7,5%, First Solar Inc. - на 5,3%. Цена акций Tesla снизилась на 0,3%, Starbucks Corp. - на 2,7%, McDonald's Corp. - на 1,7%, Walmart Inc. - на 1,5%, круизных компаний Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean Group - на 4,8% и 2,8% соответственно.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 79,73 пункта (на 0,16%) и достиг 48442,41 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 31,3 пункта (на 0,46%) - до 6909,79 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 133,02 пункта (на 0,57%) и завершил сессию на отметке 23561,84 пункта.