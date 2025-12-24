В Оренбургской области в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура предприятия

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Оренбургской области военные отразили атаку беспилотников на промышленный объект, на предприятии незначительно повреждена инфраструктура, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

"Беспилотники ВСУ попытались атаковать один из промышленных объектов региона. Силами и средствами Минобороны РФ отражена эта атака, - написал он в Telegram. - При этом незначительно повреждена инфраструктура предприятия".

Один из сбитых БПЛА упал в населенном пункте. По предварительным данным, там никто не пострадал, на месте работают все оперативные службы.