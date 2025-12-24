В Мордовии задержаны подозреваемые в обналичивании более 5 млрд рублей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Мордовии по делу о перекупке банковских карт, используемых для обналичивания средств, задержаны четверо подозреваемых, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Установлено, что группа из четырех молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет организовала сообщество для незаконного оборота средств платежей", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, с 2023 по 2025 год подозреваемые приобрели у жителей региона более 100 банковских карт, а также данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания "Клиент-банк". "Приобретенные платежные реквизиты они затем передавали своим связям в Москве для последующего использования в преступных целях", - сказали в ФСБ.

Общая сумма незаконно обналиченных денежных средств превысила 5 млрд рублей, отметили в ЦОС.

"В ходе следственных действий и обысков у подозреваемых изъяты более 70 сим-карт, 48 телефонов, банковские карты и специализированное оборудование", - сообщили в спецслужбе.

УФСБ по Мордовии возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей), два фигуранта дела арестованы, остальные отпущены под подписку о невыезде.