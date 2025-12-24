Депутаты и сенаторы в России в 2025 году внесли 70% законопроектов

Поиск

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Депутатами всех уровней и сенаторами внесено 70% законопроектов в 2025 году, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Если говорить о законодательных инициативах, всего за год было внесено 1303 законодательные инициативы, причем более 40% - это законодательные инициативы, внесенные только депутатами Государственной Думы", - сказал Володин.

Но если добавить к этому инициативы от региональных заксобраний и законопроекты, разработанные депутатами вместе с членами Совета Федерации, то доля внесенных законопроектов составит уже 70%. "Это большая реальная работа", - отметил председатель Госдумы.

Он считает, что "по прошествии времени дел стало больше, меньше зрелищ, меньше слов". "И во многом на это повлияло ваше решение в свое время - внести предложение по изменению Конституции и передать полномочия нашим гражданам, чтобы они через депутатов утверждали правительство, принимали участие в его формировании. Появилась ответственность, совместная с правительством, за результаты работы", - сказал председатель Госдумы.

Встреча Путина и Володина прошла накануне поздно вечером.

