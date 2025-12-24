Поиск

МИД РФ выполняет поручение Путина об анализе ситуации по возможному ядерному испытанию

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Поручение президента РФ по анализу обстановки в вопросе возможного проведения ядерного испытания выполняется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы действуем в соответствии с указаниями президента, который, как известно, поручил МИД проанализировать обстановку и дать рекомендации относительно возможных дальнейших шагов - это выполняется", - сказал он в интервью "Интерфаксу". Замминистра подчеркнул, что "здесь нет никакой "чрезвычайщины", здесь нет ничего, что требовало бы повышения политической температуры".

"Мы находимся в готовности к любым сценариям. Если американцы пойдут по пути проведения натурных ядерных испытаний, мы будем отвечать зеркально. Об этом говорилось неоднократно. Я думаю, что эту нашу позицию, логичную и внутренне непротиворечивую, хорошо уловили и в Вашингтоне, и в других столицах", - отметил Рябков.

При этом высокопоставленный российский дипломат сказал, что "большего понимания (того, что имел в виду президент США Дональд Трамп - ИФ) не сформировалось, мы не ожидаем в ближайшее время каких-то дополнительных разъяснений с американской стороны".

"Мы соответствующие вопросы задали Вашингтону, когда тема только появилась на радарах, когда о ней заговорили. Ответы сводятся к воспроизведению того, что было заявлено президентом США, плюс мы отфиксировали высказывания высокопоставленных представителей администрации, - как отраслевых руководителей, имеющих отношение к этому, так и "силовиков" в Вашингтоне. Определенная разноголосица имеется", - сказал он.

Рябков подчеркнул: "Мы склонны полагать, что это преднамеренная линия на создание такой неопределенности в данном вопросе. Наша позиция предельно ясная: мы придерживаемся давно объявленного и сохраняющегося моратория на натурные ядерные испытания".

