Девять регионов получат еще 400 млн рублей на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Девять регионов России до конца 2025 года получат дополнительно свыше 400 млн рублей на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает сайт правительства.

"До конца 2025 года девять регионов дополнительно получат 408,5 млн рублей на профилактические мероприятия для пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Распоряжение о перераспределении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Федеральное финансирование предназначено для Республики Коми, Красноярского края, а также Волгоградской, Калининградской, Калужской, Костромской, Саратовской, Свердловской и Смоленской областей. Власти этих регионов ранее заявили о необходимости выделения дополнительных средств для проведения профилактических мероприятий.

Такая профилактика включает в себя, в том числе изменение образа жизни, коррекцию питания, медикаментозную терапию и регулярное медицинское наблюдение.

Всего в 2025 году на это направление работы из федерального бюджета направлено более 11,8 млрд рублей.

