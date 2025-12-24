МИД РФ видит возросшую готовность США сдвинуться в сторону возобновления ядерных испытаний

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российская сторона видит большую готовность США "сдвинуться" в направлении возобновления ядерных испытаний, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается анализа происходящего с американской стороны, мы, конечно, фиксируем то, что ситуация сейчас несколько иная, чем она была еще несколько лет назад, с точки зрения большей готовности американской стороны сдвинуться в этом направлении", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

"Соответственно, и у нас подход такой, что нам надо внутренне подсобраться и не быть застигнутыми врасплох в этом плане. Но говорить о том, что раздался сигнал к бою в этой сфере, я бы не стал, совершенно нет. Мы не хотим никаких эскалационных шагов. Мы просто ответственно подходим к оценке того, в каком состоянии находится все то, что для этого требуется, когда и если в этом возникнет потребность", - сказал замминистра.