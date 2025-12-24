Рябков отметил приближение РФ к решению задач, связанных с гарантиями ее безопасности

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российская Федерация ближе к решению задач, связанных с гарантиями ее безопасности, чем раньше, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Пройден долгий и во многом трагический путь до сегодняшнего дня. Мы находимся ближе к решению тех задач, чем раньше. Это дается и далось очень высокой ценой. И просто еще раз - не осталось другого выхода, кроме как идти по этому пути", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Так Рябков, в частности, ответил на вопрос, должны ли быть требования Москвы по гарантиям ее безопасности выполнены в рамках украинского урегулирования, или же это тема для постконфликтного диалога с НАТО и США. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что документы, которые российская сторона передавала НАТО и США в декабре 2021 года по гарантиям безопасности, все еще сохраняют свою силу.

"Я думаю, что в администрации США, может быть, без углубления в ретроспективу, без понимания, насколько глубоки и серьезны проблемы, которые все это дело обусловили, все же чувствуют и отдают себе отчет в том, что именно расширение НАТО на восток, приближение к нашим рубежам стало одной из главных первопричин происходящего сейчас, всего этого кризиса", - сказал замминистра.

Он напомнил, что переданные в декабре 2021 года документы "замыкались на одну простую идею": "мы искали способ, как нивелировать негативные для нас последствия бесконечного, безостановочного приближения НАТО к российским рубежам. Освоение территорий, которые находятся в непосредственной близости от наших границ, антироссийским агрессивным альянсом дошло до фазы, до стадии, когда нужно было, что называется, с этим что-то делать в прямом смысле".

"И вот была предпринята попытка решить эту проблему политико-дипломатическими методами путем фиксации серии гарантий. Они разноплановые - от политических до военных и военно-технических, - все это прописано, все это опубликовано. Но не сработало. В итоге получилось, что другого выхода, кроме как перейти к силовому решению задач в сфере нашей национальной безопасности, не осталось. Отсюда СВО", - сказал Рябков.

Он подчеркнул: "СВО будет результативной, цели будут достигнуты либо военным путем, либо, что предпочтительнее, политико-дипломатическим путем. И если второй путь увенчается достижением искомой цели, можно будет легко увидеть, что результаты стыкуются, хорошо стыкуются с тем, что изначально было заложено в проекты упомянутых документов, передававшихся американцам и натовцам уже четыре года назад".