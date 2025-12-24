Поиск

ЦИК передал мандат экс-депутата Госдумы Вороновского представителю ОНФ Горюханову

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании в среду принял решение передать освободившийся думский мандат депутата Госдумы Анатолия Вороновского заместителю начальника управления общественных расследований в социально-экономической сфере Народного фронта Валерию Горюханову.

"Решение принято", - сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии в среду; члены комиссии приняли решение единогласно.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, обвиняемого в коррупции. Под стражей он будет находиться до 11 января 2026 года.

Госдума сняла неприкосновенность с Вороновского и досрочно прекратила его полномочия.

Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), санкции которой предусматривают от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом.

Генсовет "Единой России" на заседании 12 декабря решил передать вакантный мандат депутата Госдумы Горюханову.

Горюханов является депутатом Краснодарского краевого Заксобрания от "Единой России" и сопредседателем штаба ОНФ в регионе. Один из победителей конкурса "Лидеры России. Политика 2025-2026".

Горюханов родился 5 сентября 1990 года в Краснодаре.

ЦИК РФ Госдума Анатолий Вороновский Валерий Горюханов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию

 Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию

Ипотека в РФ в ноябре выросла на 1,4%

Переосмысление нефтяных запасов искусственным интеллектом. Обзор

 Переосмысление нефтяных запасов искусственным интеллектом. Обзор

Средства юрлиц в банках РФ в ноябре выросли на значительные 2,6%

Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%

 Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%

Сенаторы одобрили отмену для чиновников ежегодного декларирования доходов

Сергей Рябков: РФ и США в вопросах урегулирования вокруг Украины движутся в верном направлении

 Сергей Рябков: РФ и США в вопросах урегулирования вокруг Украины движутся в верном направлении

Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

 Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

По подозрению в подготовке терактов в Астрахани и Дагестане задержан 13-летний мальчик

Депутаты и сенаторы в России в 2025 году внесли 70% законопроектов

 Депутаты и сенаторы в России в 2025 году внесли 70% законопроектов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7955 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });