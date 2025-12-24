ЦИК передал мандат экс-депутата Госдумы Вороновского представителю ОНФ Горюханову

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании в среду принял решение передать освободившийся думский мандат депутата Госдумы Анатолия Вороновского заместителю начальника управления общественных расследований в социально-экономической сфере Народного фронта Валерию Горюханову.

"Решение принято", - сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии в среду; члены комиссии приняли решение единогласно.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, обвиняемого в коррупции. Под стражей он будет находиться до 11 января 2026 года.

Госдума сняла неприкосновенность с Вороновского и досрочно прекратила его полномочия.

Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), санкции которой предусматривают от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом.

Генсовет "Единой России" на заседании 12 декабря решил передать вакантный мандат депутата Госдумы Горюханову.

Горюханов является депутатом Краснодарского краевого Заксобрания от "Единой России" и сопредседателем штаба ОНФ в регионе. Один из победителей конкурса "Лидеры России. Политика 2025-2026".

Горюханов родился 5 сентября 1990 года в Краснодаре.