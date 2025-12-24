Поиск

ГТЛК ожидает в ближайшие 5 лет списание 600 гражданских вертолетов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В России в ближайшие пять лет ожидается списание около 600 гражданских вертолетовт в связи с выработкой назначенных сроков службы и ресурсов, говорится в исследовании рынка "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК).

"Выработка ресурса воздушных судов, отсутствие необходимых агрегатов и запчастей приводит к ежегодным списаниям возрастных вертолетов из парка авиакомпаний. Большая часть из них - это техника времен СССР: Ми-2 и Ми-8Т, а также легкие иностранные вертолеты. По оценке экспертов в ближайшие 5 лет (2025-2029 годы) возможно списание около 600 вертолетов по причине выработки назначенных сроков службы и ресурсов", - сказано в исследовании.

На конец 2024 года совокупный парк гражданских вертолетов в стране, по оценке ГТЛК, превышал 2,4 тысячи машин. При этом в эксплуатации у авиакомпаний (без учета парка в собственности физических лиц) было 104 вертолета, из которых 86% - отечественного производства, преимущественно тяжелого класса, со средним возрастом 32 года. Вертолеты зарубежного производства составляли около 14% парка и в основном были представлены легкими типами техники со средним возрастом 11,8 лет.

Низкая рентабельность вертолетных перевозок в условиях высокой стоимости новых машин и обслуживания авиатехники сдерживает темпы обновления парка, отмечает ГТЛК. Для стимулирования спроса правительство использует меры господдержки, включая субсидирование и льготные программы лизинга. Так, с 2017 года ГТЛК передала авиакомпаниям на льготных условиях 225 новых отечественных вертолетов, в том числе 79 - в рамках инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). По текущим программам льготного лизинга законтрактована постройка еще более 30 машин, которые должны быть поставлены в 2025-2026 годах. Закрыть потребность региональных авиакомпаний в новых судах, необходимых в том числе для экстренной медицинской эвакуации, пожаротушения, перевозок в труднодоступные регионы, позволит пролонгация таких программ, считают в ГТЛК.

Одним из крупнейших получателей новых российских вертолетов в рамках ФНБ-программ является группа "ЮТэйр". В 2026 году группа хотела бы законтрактовать с использованием этого механизма еще минимум 20 машин, сообщал "Интерфаксу" гендиректор компании Андрей Мартиросов.

