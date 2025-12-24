Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Заречного в Запорожской области

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Под контроль российских войск перешел населенный пункт Заречное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное Запорожской области", - говорится в сообщении.

Операцию в Заречном провели штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток", говорится в сообщении министерства.

По его информации, "зачищен район обороны противника на стыке Запорожской и Днепропетровской областей в районе реки Гайчур площадью 9 квадратных километров".

"Также подразделениями группировки войск "Восток" взят под контроль участок дороги, соединяющий населенные пункты Братское и Терноватое", - заявило Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что подразделения группировки за сутки нанесли удары по восьми украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Терноватое, Воздвижевка, Придорожное, Любицкое и Гуляйполе Запорожской области, Гавриловка, Александровка и Покровское Днепропетровской области.

По данным министерства, ВСУ за сутки на данном участке потеряли до 245 военнослужащих, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад горючего.