Военные сообщили об ударах по объектам ТЭК и военной промышленности Украины

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесены удары по предприятиям военной промышленности Украины, транспортной инфраструктуре.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - заявили в Минобороны РФ в среду.

Там сообщили, что нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 147 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 335 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.