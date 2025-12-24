Минобороны РФ заявило, что российские войска за сутки улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне специальной военной операции, "Южная" заняла более выгодные рубежи, подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, заявили в Минобороны России в среду.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Резниковка, Долгая Балка, Константиновка, Краматорск и Куртовка (ДНР)", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, группировка войск "Север" улучшила тактическое положение, нанесла удары по подразделениям ВСУ в районах семи населенных пунктов Сумской области.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - сказано в сообщении.

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в Харьковской области и ДНР, сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, потери армии Украины за сутки составили: до 210 военнослужащих, 10 боевых бронемашин, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

Группировка войск "Север" на харьковском направлении нанесла удары по четырем украинским бригадам, потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки составили: до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей. Уничтожено два склада материальных средств, заявили военные.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск нанесли удары по шести украинским бригадам в ДНР, потери армии Украины за сутки составили: более 220 военнослужащих, два бронетранспортера, два бронеавтомобиля, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад материальных средств.

По информации военного ведомства, группировка "Центр" продолжает уничтожение окруженных подразделений ВСУ в городе Димитров (Мирноград), а также ведет зачистку в районе населенного пункта Родинское (ДНР).

Группировка за сутки нанесла удары по 18 бригадам и четырем полкам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, потери украинской армии составили: более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113, восемь боевых бронемашин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, заявили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Григоровка, Новояковлевка Запорожской области и Токаревка Херсонской области", - сказано в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что за сутки потери армии Украины составили: свыше 70 военнослужащих, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей П-18, а также шесть складов боеприпасов и три склада материальных средств.