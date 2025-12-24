Патрушев заявил, что новый проект развития Арктики должен быть встроен в систему инструментов госполитики РФ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Новый комплексный проект развития российских арктических территорий необходимо встроить в реализацию государственной политики РФ, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на заседании Морской коллегии в среду.

"В проекте должны найти отражения мероприятия, направленные на защиту и охрану государственной границы России в арктических широтах, обеспечение военной безопасности, развитие объектов двойного назначения и аварийно-спасательной инфраструктуры, формирование спутниковой группировки и систем связи", - заявил Патрушев.

Он отметил, что достижение поставленных масштабных целей потребует значительных финансовых ресурсов.

"Учитывая ограниченные объёмы бюджетных средств, при планировании мероприятий за основу целесообразно взять подход, предполагающий фокусировку на создании в арктическом регионе дополнительных источников доходов и расширение доходной базы как федерального, так и региональных бюджетов. Это может быть сделано за счёт привлечения частных инвестиций, использования механизмов государственно-частного партнерства и инструментов фондового рынка", - сообщил глава Морской коллегии.

"Комплексный проект должен стать документом стратегического планирования, содержащим сформированную по территориальному принципу систему взаимоувязанных инвестиционных и инновационных проектов, реализуемых, в том числе, за счёт внебюджетных источников и механизмов государственно-частного партнерства" - заключил он.

Кроме того, в аналитической части проекта должны быть учтены реализуемые в настоящее время федеральные проекты, подчеркнул Патрушев.