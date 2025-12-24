Поиск

Совфед одобрил закон о штрафах до 500 тыс. руб. за навязывание дополнительных услуг

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о значительном повышении штрафов за навязывание потребителям дополнительных платных товаров, работ или услуг.

В соответствии с законом, штрафы за указанное правонарушение могут составить: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей (сейчас - от 2 тысяч до 4 тысяч рублей), для юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей (сейчас - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей).

Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

