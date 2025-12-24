Поиск

Более 65 тыс. бесплатных консультаций оказано юристами АЮР с начала года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Оказание бесплатной юридической помощи населению является одним из ключевых направлений работы Ассоциации юристов России, сообщил сопредседатель Ассоциации Владимир Плигин.

"В 2025 году состоялись Всероссийские единые дни оказания бесплатной юридической помощи населению, в ходе которых члены Ассоциации предоставили свыше 65 тыс. бесплатных консультаций", - сказал он журналистам в ходе пресс-конференции.

Он пояснил, что в эти дни члены Ассоциации взаимодействуют с государственными юридическими бюро Минюста России, адвокатами, нотариусами, общественными палатами, уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации. Это помогает наиболее эффективно оказать помощь всем категориям граждан.

Плигин отметил, что с 2022 года Ассоциация оказывает правовую поддержку участникам СВО и членов их семей по вопросам реализации мер социальной поддержки, а также защиты их законных интересов.

В свою очередь, председатель правления АЮР Владимир Груздев подвел итоги прошедшего с 3 по 12 декабря IX правового диктанта.

По его словам, в этом году диктант собрал рекордное количество участников - более 1,5 млн человек из 160 стран.Большая часть участников диктанта – 78%– студенты и учащиеся. Меньше всего участие в диктанте приняли государственные служащие и юристы.

Груздев отметил, что Всероссийский правовой диктант переведен на 6 языков: русский, китайский, испанский, португальский, арабский, английский. Благодаря этому в 2025 году данной возможностью воспользовались более 2,3 тысяч иностранцев.

"По итогам проведения полной аналитики ответов участников на вопросы диктанта Ассоциация подготовит отчет и направит его в Министерство юстиции Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования в целях дальнейшей проработки образовательных программ и повышения правовой грамотности граждан", - заключил Груздев.

Владимир Груздев
