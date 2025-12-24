Кремль сообщит, когда получит из Франции сигналы о возобновлении диалога

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле пообещали сообщить, когда получат из Парижа сигналы о необходимости возобновления диалога с Москвой.

"Когда это произойдет, мы вас проинформируем", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответна вопрос, получал ли Кремль сигналы из Франции о возобновлении диалога на фоне последних заявлений президента Эммануэля Макрона о такой необходимости.

19 декабря Макрон заявил журналистам после саммита Евросоюза, что если мирные переговоры под руководством США сорвутся, "в ближайшие недели придется найти способы для европейцев возобновить полноценный диалог с Россией в условиях полной прозрачности для Украины".

Он добавил, что необходимо "найти правильные рамки для надлежащего разговора" с Россией. Комментируя усилия Вашингтона в области урегулирования украинского кризиса, Макрон сказал, что ситуация "не идеальна". "Скоро будет полезно снова поговорить с Владимиром Путиным", - заявил он.