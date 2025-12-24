Совфед одобрил закон о возможности строительства виноделен на сельхозземлях

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о возможности строительства в РФ объектов виноградарства и виноделия на землях сельскохозяйственного назначения.

Документ разрешает возводить винодельни, хозяйственные постройки и туристические объекты на сельскохозяйственных угодьях и в зонах сельхозиспользования при соблюдении ряда условий. Эти участки должны принадлежать винодельческому хозяйству (собственность, аренда или иное законное основание).

Уточняется, что виноградарские хозяйства без винодельни туристические объекты строить не могут. "Допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений, предназначенных для оказания услуг в сфере сельского туризма, при условии строительства или наличия на земельном участке объекта капитального строительства для производства продукции виноделия, включающего в себя технологические операции первичного виноделия", - следует из закона.

Согласно документу, при строительстве должны быть соблюдены следующие условия: участок включен в федеральный реестр виноградопригодных земель; на участке есть виноградники, включенные в федеральный реестр виноградных насаждений; виноград используется исключительно для производства сертифицированной продукции, в отношении которой получен сертификат качества Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России или вина с маркировкой "Вино России". Плотность посадки должна составлять не менее 2 тыс. 222 куста/га, минимальная площадь виноградников - 5 га (50 тыс. кв. м). Застройка должна занимать не более 0,5% площади виноградников и не более 2 тыс. кв. м суммарно (включая и туризм, и производство), высота застройки - до 15 метров, не более трех надземных этажей. Уточняется, что на земельных участках не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов и жилых помещений, общежитий, а также садовых домов.

"Законопроект актуальный и востребованный, он дает возможность строительства на землях сельхозназначения (где расположены виноградники) объектов, предназначенных не только для производственных, но и для туристических целей. Об этом нас, депутатов, уже давно просят виноделы и туристы, и что даст дополнительный импульс для развития отечественного виноделия и развития внутреннего туризма в целом", - сообщила ранее журналистам первый зампред комитета по экономической политике Госдумы Надежда Школкина.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.