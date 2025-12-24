Поиск

Совфед одобрил закон о возможности строительства виноделен на сельхозземлях

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о возможности строительства в РФ объектов виноградарства и виноделия на землях сельскохозяйственного назначения.

Документ разрешает возводить винодельни, хозяйственные постройки и туристические объекты на сельскохозяйственных угодьях и в зонах сельхозиспользования при соблюдении ряда условий. Эти участки должны принадлежать винодельческому хозяйству (собственность, аренда или иное законное основание).

Уточняется, что виноградарские хозяйства без винодельни туристические объекты строить не могут. "Допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений, предназначенных для оказания услуг в сфере сельского туризма, при условии строительства или наличия на земельном участке объекта капитального строительства для производства продукции виноделия, включающего в себя технологические операции первичного виноделия", - следует из закона.

Согласно документу, при строительстве должны быть соблюдены следующие условия: участок включен в федеральный реестр виноградопригодных земель; на участке есть виноградники, включенные в федеральный реестр виноградных насаждений; виноград используется исключительно для производства сертифицированной продукции, в отношении которой получен сертификат качества Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России или вина с маркировкой "Вино России". Плотность посадки должна составлять не менее 2 тыс. 222 куста/га, минимальная площадь виноградников - 5 га (50 тыс. кв. м). Застройка должна занимать не более 0,5% площади виноградников и не более 2 тыс. кв. м суммарно (включая и туризм, и производство), высота застройки - до 15 метров, не более трех надземных этажей. Уточняется, что на земельных участках не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов и жилых помещений, общежитий, а также садовых домов.

"Законопроект актуальный и востребованный, он дает возможность строительства на землях сельхозназначения (где расположены виноградники) объектов, предназначенных не только для производственных, но и для туристических целей. Об этом нас, депутатов, уже давно просят виноделы и туристы, и что даст дополнительный импульс для развития отечественного виноделия и развития внутреннего туризма в целом", - сообщила ранее журналистам первый зампред комитета по экономической политике Госдумы Надежда Школкина.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев сообщил, что контракт с ВС в 2025 г. заключили около 417 тыс. человек

Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию

 Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию

Ипотека в РФ в ноябре выросла на 1,4%

Переосмысление нефтяных запасов искусственным интеллектом. Обзор

 Переосмысление нефтяных запасов искусственным интеллектом. Обзор

Средства юрлиц в банках РФ в ноябре выросли на значительные 2,6%

Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%

 Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%

Сенаторы одобрили отмену для чиновников ежегодного декларирования доходов

Сергей Рябков: РФ и США в вопросах урегулирования вокруг Украины движутся в верном направлении

 Сергей Рябков: РФ и США в вопросах урегулирования вокруг Украины движутся в верном направлении

Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

 Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

По подозрению в подготовке терактов в Астрахани и Дагестане задержан 13-летний мальчик
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7955 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });