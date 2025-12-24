Путин на встрече с губернатором Запорожской области обсудил развитие региона

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин накануне поздно вечером провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вчера поздно вечером Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с главой Запорожской области Балицким. Были обсуждены текущие вопросы, связанные с развитием этого российского региона", - сказал представитель Кремля.