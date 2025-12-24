Путин прибыл в Совет Федерации

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Совет Федерации, где проходит пленарное заседание, завершающее осеннюю парламентскую сессию.

В этом году исполняется 25 лет с момента, когда Путин инициировал изменение порядка формирования Совета Федерации. Прежде в него входили по два представителя от каждого региона - губернатор и глава местного парламента, которые совмещали основную работу с сенаторской.

Идея главы государства была призвана улучшить качество парламентской деятельности и усилить демократию в России. После принятых в 2000 году изменений представители субъектов в Совете Федерации стали назначаться: один - исполнительной властью, а другой - законодательной. При этом сенаторы не являются губернаторами или спикерами местных парламентов.