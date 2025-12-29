Начальник Генштаба РФ сказал об успешном продвижении вглубь обороны ВСУ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российские войска успешно продвигаются вглубь обороны украинской армии, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в понедельник.

"Войска объединенной группировки ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части, нанося поражение противнику, успешно продвигаются вглубь его обороны", - сказал Герасимов на совещании по ситуации в зоне СВО, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Герасимов сообщил, что в декабре взяты под контроль 32 населенных пункта, "что является самым высоким показателем продвижения за месяц за весь уходящий год".

"Всего в этом году под наш контроль перешло 6 640 квадратных километров территории и 334 населенных пункта", - сказал Герасимов.

По его словам, "противник каких-либо активных наступательных действий не предпринимает". "Основные усилия сосредоточил на укреплении своей обороны и пытается замедлить темпы нашего наступления проведением контратак на отдельных участках и массированным применением дронов", - сказал начальник российского Генштаба.