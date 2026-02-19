Краснов заявил о нехватке в России более 3,5 тысяч мировых и федеральных судей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил о недокомплекте судей в стране.

"По состоянию на начало года более 3,5 тысяч должностей мировых и федеральных судей оставались незанятыми", - сказал он на итоговом Совещании судей в четверг.

По словам Краснова, перед Высшей квалификационной коллегией судей поставлены задачи по обеспечению кадровой состоятельности судебной системы, ее обновлению, притоку новых высокопрофессиональных специалистов. В то же время, отметил он, повышенные требования к профессиональному отбору судей не должны тормозить процесс комплектования судейского корпуса.

"Отдельного акцента заслуживает абсолютная непримиримость к любым проявлениям коррупции и местничества. Они будут пресекаться жестко и принципиально. Компромиссы и двойные стандарты здесь невозможны", - заключил глава Верховного суда.