Крыша одного из цехов предприятия "Моторинвест" обрушилась в Липецкой области

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Обрушилась крыша одного из цехов предприятия "Моторинвест" (выпускает в Липецке электромобили и гибриды Evolute), сообщил губернатор Липецкой области.

Позднее он уточнил в своем телеграм-канале, что спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек. Их осматривают медики, информация о состоянии уточняется.

Он отметил, что группировка сил и средств наращивается, аварийно-спасательные работы продолжаются.

"Главой округа Сергеем Поляковым организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - добавил Артамонов.

"Моторинвест" с октября 2022 года выпускает на собственном заводе в Липецкой области электромобили под брендом Evolute на технологической базе китайского Dongfeng.