Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через "Почту" при отсутствии альтернатив

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав РФ ожидает подписания постановления правительства, которое позволит "Почте России" заниматься реализацией ограниченного перечня лекарственных средств, но не рассматривает аналогичный порядок для пунктов выдачи маркетплейсов, работающих без фармацевтической лицензии, сообщил заместитель министра Сергей Глаголев в ходе форума "Фармлига - встреча лидеров".

Альтернативные каналы реализации обсуждаются в контексте обеспечения доступности лекарств в населенных пунктах, где нет медицинских организаций или аптечного пункта.

"Мобильные аптеки появятся там, где нет стационарных пунктов. Также планируется привлечение "Почты России" в регионах с дефицитом офлайн-точек. Но это будет сопровождаться специальной подготовкой специалистов и строго ограниченным списком препаратов. Что касается ПВЗ - мы этот вариант не рассматриваем", - сказал Глаголев.

"По "Почте России" мы достаточно напряженно работаем, ожидаем принятия соответствующего постановления, где был определен ассортимент лекарственных препаратов безрисковых, которые могут отпускать работники, прошедшие краткий курс повышения квалификации. И ключевым моментом, конечно, является то, что все-таки отпуск лекарственного препарата должен идти при поддержке фармацевта, но когда другие альтернативы отсутствуют, да, вполне допустимо задействовать "Почту России" на данном направлении", - добавил он.

Ранее отраслевые СМИ сообщали, что изменения планируется внести в постановление № 353 от 12 марта 2022 года "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации". Соответствующий проект постановления наделит АО "Почта России" правом на хранение и реализацию 132 наименований лекарственных препаратов (по 11 категориям) в отделениях почтовой связи, расположенных в сельской местности, где отсутствуют аптечные организации, а также индивидуальные предприниматели и медицинские организации с лицензией на фармацевтическую деятельность. Для получения лицензии "Почта России" должна будет подтвердить наличие сотрудников, непосредственно занятых в торговле и хранении лекарств, прошедших дополнительное обучение по программам повышения квалификации. При этом к компании предлагается не применять ряд лицензионных требований, предусмотренных Положением о лицензировании фармацевтической деятельности.

В декабре министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что документ, наделяющий "Почту России" правом на реализацию лекарственных препаратов, находится в разработке. "Я думаю, что мы в 2026 году запустим этот процесс", - добавил он. Также министр заявлял о возможном проведении эксперимента с передвижными аптечными пунктами для отдаленных и труднодоступных регионов РФ.

Наделение "Почты России" правом продажи в своих отделениях лекарств также рассматривается как одна из мер финансового оздоровления компании. Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что подготовлен соответствующий законопроект, содержащий более 10 мер, призванных обеспечить стабильные новые источники доходов для "Почты России". Министр рассчитывает, что законопроект будет рассмотрен правительством и представлен на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.