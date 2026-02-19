Поиск

Министр культуры Башкирии Шафикова арестована в Москве

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 17 апреля министра культуры Башкирии Амину Шафикову, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Министра задержали в Уфе, об этом стало известно 18 февраля. Затем ее этапировали в Москву. Ей вменяют ч.4 стаьти 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ч.4 статьи 290 УК (получение взятки должностным лицом).

Шафикова руководила Министерством культуры Башкирии с 2012 года. До этого она была ректором Уфимской государственной академии искусств имени Исмагилова. Она была удостоена званий "Заслуженная артистка Республики Башкортостан" (2002 год), "Народный артист Республики Башкортостан" (2024 год).

