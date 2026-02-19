Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

Фото: Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что в настоящий момент спецслужба не ведет переговоры с Telegram, и отметил, что основатель мессенджера Павел Дуров преследует корыстные интересы.

"Он (Дуров) преследует свои корыстные интересы, которые реализуются большим количеством правонарушений, как детской преступности, террористических актов, диверсий", - сказал Бортников в комментарии журналисту Александру Юнашеву.

По словам директора ФСБ, такой подход "является не чем иным, как попустительством тому, что происходит".

Бортников добавил, что в настоящий момент ФСБ не ведет переговоры с мессенджером.

"Мы раньше разговаривали, ни к чему хорошему это не привело, к сожалению", - сказал он.