Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Опрос Российского союза промышленников и предпринимателей показал, что более 80% опрошенных компаний остановили или заморозили свои инвестиционные программы, при этом главным препятствием для инвестиций остается высокая ключевая ставка Банка России, сообщил глава РСПП Александр Шохин.

Комментируя на Финансовом форуме Недели российского бизнеса динамику ключевой ставки, он отметил, что текущие темпы смягчения денежно-кредитной политики недостаточны для возобновления инвестактивности.

"Напомню, что у нас рост ВВП в прошлом году 1%, инфляция замедлилась до 5,6%. Безусловно, это повод для умеренного оптимизма, но мы также фиксируем, что чересчур долго была у нас высокая ключевая ставка - и тот факт, что Центральный банк перешел к циклу снижения ключевой ставки, мы это, так сказать, приветствуем. Хотя понятно, что снижение с шагом 50 базисных пунктов, оно недостаточно для того, чтобы оживить инвестиции, предотвратить, скажем, чрезмерные расходы компаний на обслуживание долга", - сказал Шохин.

Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. Регулятор тогда отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Следующее заседание по ставке запланировано на 20 марта.

"Безусловно, торможение кредитования неизбежно ведет и к торможению инвестиций. И это тоже один из ключевых вызовов. Мы спросили компании, продолжаете ли вы ранее начатые инвестпроекты, и вот результаты: 19% реализуют проекты в полном объеме, остальные 81%, - условно это огромный массив, - у которых процесс либо замедлился, либо остановился вовсе, 15% опрошенных отметили, что их инвестпроекты полностью заморожены", - привел глава РСПП данные традиционного опроса, проводимого союзом в преддверии Недели российского бизнеса.

Он добавил, что сейчас компании вынуждены обращаться в правительство, Минфин и к ЦБ с просьбой о реструктуризации задолженности или предоставлении отсрочки по кредитам. "Многие из компаний системообразующих, которые оказываются в красной зоне, получают эти меры поддержки, хотя мы понимаем, что это перенос многих проблем на будущее, на год-два вперед, и окончательно это проблему, безусловно, не решает", - считает Шохин.

