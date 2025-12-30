Россия побила рекорд по сбору масличных культур в 2025 г., несмотря на засуху на юге

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сбор масличных культур в России в 2025 году, несмотря на сильную засуху на юге, приблизится к рекордным 33 млн тонн, прогнозируют эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Рекорды поставлены в производстве трех из четырех ключевых масличных - сои, рапса и льна. Урожай подсолнечника из-за засухи на юге будет близок к показателю прошлого года.

Главным событием сезона аналитики назвали достижение самообеспеченности по сое за счет ее урожая в европейской части страны.

На этом фоне продолжался ввод в эксплуатацию новых маслоэкстракционных заводов. Общие мощности по переработке масличных достигли 37 млн тонн в год.

Как прогнозируют эксперты, РФ сохранит первое место в мировом экспорте подсолнечного масла и закрепит статус второго крупнейшего экспортера рапсового масла.

ПРОИЗВОДСТВО

Посевные площади под масличными культурами в РФ в 2025 году обновили прошлогодний рекорд на 2,2 млн га и превысили 21 млн га, сообщает ИКАР.

Посевы подсолнечника достигли 11,05 млн га, увеличившись на 1,3 млн га за год. Этот показатель также на 1 млн га выше прежнего рекорда, установленного в 2022 году. Площадь сои выросла на 0,45 млн га, до более 4,7 млн га, рапса - на 0,24 млн га, до 2,95 млн га. При этом эксперты отметили, что в 2024 году показатели по площадям под этими культурами были рекордными.

"Урожай масличных в РФ будет близок к 33 млн тонн, то есть превзойдет прошлогодний рекорд на 3-3,3 млн тонн, в первую очередь за счет сои и рапса, - говорится в обзоре. - По предварительным данным Росстата, сбор сои вырос до 8,96 млн тонн (7,06 млн тонн в 2024 году), рапса - 5,57 млн тонн (4,66 млн тонн)".

Как прогнозируют эксперты, производство подсолнечника из-за засухи в южных регионах может оказаться даже ниже прошлого года, несмотря на рекордно высокие посевные площади. Предварительные данные Росстата - на уровне 17 млн тонн. Однако, по оценке многих участников рынка, цифра может оказаться завышенной, отмечается в обзоре.

Результаты уборки подсолнечника по макрорегионам РФ сильно различаются: Поволжье и Сибирь продолжают наращивать производство, тогда как аграрии юга собрали худший урожай с 2015 года.

Производство масличного льна в ИКАР оценивают в 1,8 млн тонн (на 0,6 млн тонн больше, чем в 2024 году, и на 0,25 млн тонн выше прежнего рекорда, установленного в 2022 году). Росстат пока не обнародовал предварительные данные по сбору этой масличной культуры.

Переработка и экспорт

В 2025 году в РФ было завершено строительство сразу нескольких крупных маслоэкстракционных заводов, среди которых завод компании "Астон" в Оренбургской области, "Эксойл групп" - в Липецкой области, третья очередь завода "Содружество" в Курской области. Кроме того, появились новые, а также модернизированные мощности на юге, в Поволжье и Сибири.

В Ростовской области заработал крупнейший в Европе завод по переработке масличного льна, введенный компанией "АСВА" (совместный проект ГК "Астон" и ее иностранного партнера).

В результате, по оценке ИКАР, общие мощности по переработке масличных в РФ достигли 37 млн тонн. Основной этап глобальной стройки завершен, однако в ближайшие несколько лет будет закончено строительство еще нескольких крупных предприятий.

Производство подсолнечного масла в РФ в 2025/26 сельхозгоду (сентябрь-август) эксперты оценивают в 6,9 млн тонн, что на 0,35 млн тонн меньше, чем сезоном ранее, и на 0,8 млн тонн ниже рекорда в 2023/24 сезоне.

Экспорт подсолнечного масла может снизиться до трехлетнего минимума. "Однако Россия сохранит первую позицию среди мировых экспортеров, на которую она вышла по итогам 2024/25 сезона, обойдя Украину", - говорится в обзоре.

Как прогнозируют эксперты, большой урожай сои позволит по максимуму загрузить новые российские заводы и до минимума, если не до нуля, сократить импорт сои из Южной Америки (для транзитной переработки для стран Средней Азии). Перерабатывающие мощности РФ полностью обеспечены отечественной соей, констатируют эксперты ИКАР.

Производство соевого масла в текущем сезоне может преодолеть отметку в 1,2 млн тонн, что позволит РФ сохранить позицию топ-3 мирового экспортера даже несмотря на сильный рост внутреннего потребления.

Переработка рапса за счет рекорда по его сбору вырастет на 20%, до более 1,7 млн тонн. Экспорт рапсового масла может превысить 1,6 млн тонн, что позволит сохранить второе место среди экспортеров после Канады.

Экспорт рапсового шрота и жмыха из РФ вырастет до 1 млн тонн. РФ останется на третьем месте среди ведущих экспортеров этого продукта на мировом рынке.

В обзоре напоминается, что правительство РФ в октябре 2025 года ввело 10%-ю экспортную пошлину на масличный лен для стимулирования внутренней переработки. Однако еще более важным изменением для российской отрасли является грядущее с 1 января 2026 года увеличение импортной пошлины на российский лен со стороны ЕС (с 20% до 50%). Это фактически остановит экспорт льна из России в страны Евросоюза. Лен оставался последней позицией среди товаров масложирового сектора, по которой продолжалась торговля с европейскими странами.

Производство шротов и жмыхов увеличится на 7%, до 14,2-14,3 млн тонн за счет соевого и рапсового шротов.

Цены

Внутренние цены на подсолнечное масло в РФ - как на сырое, так и на масло РДВ (рафинированное, дезодорированное, вымороженное) - в настоящее время на 6-7% ниже уровня конца декабря 2024 года из-за укрепления курса рубля и более высокого размера экспортной пошлины.

Закупочные цены на подсолнечник в декабре 2025 года находятся вблизи 40 рублей за кг (с НДС) в среднем на европейской части РФ. Это на 5-6% ниже уровня конца декабря 2024 года. Цены на рапс - в пределах 38 рублей за кг (с НДС) в Центральном федеральном округе. Это на 15% ниже прошлогоднего показателя. Цены на сою, по оценке экспертов, демонстрируют наиболее депрессивную динамику среди трех основных масличных культур: за год они опустились на 25% до 32-34 рублей за кг (с НДС). При этом эксперты отмечают и масличный лен, подешевевший за год более чем на 30%: до 30 рублей за кг (с НДС) в ключевых производящих регионах.

По прогнозу ИКАР, в первой половине 2026 года цены на подсолнечник могут стабилизироваться в условиях относительного дефицита сырья под переработку. Потенциальный рост будет ограничиваться высокой демпферной пошлиной на подсолнечное масло.

Цены на подсолнечный шрот в настоящее время на 15% ниже прошлогодних, на соевый - на 30%. При существующих сложностях с экспортом в условиях закрытого санкциями рынка ЕС животноводческая отрасль России является ключевым бенефициаром этого понижения. Ценовая доступность высокобелковых кормов, да еще таких ценных, как соевый шрот, для отечественных животноводов повысилась, отмечается в обзоре.