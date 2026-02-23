Что произошло за день: понедельник, 23 февраля

Продление санкций ЕС, атаки БПЛА в российских регионах и испытательный полет самолета "Байкал"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Совет ЕС продлил санкции против России. Также власти Евросоюза в понедельник объявили о решении ввести санкции против восьми человек, имеющих отношение к судебной и уголовно-исполнительной системам РФ.

- Северо-западная часть Запорожской области осталась без света из-за обстрела ВСУ. Ранее в воскресенье глава региона предупредил, что в области ввели графики аварийных отключений после массированных украинских обстрелов энергоинфраструктуры.

- Более сотни беспилотников были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО с 8 утра, сообщили в Минобороны РФ. Из-за воздушной угрозы приостанавливали работу аэропорты Сочи, Геленджика, Краснодара. Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Сочи" и ЦСКА был прерван из-за угроз атаки БПЛА, после первого периода болельщиков увели с трибун.

- Новый образец самолета "Байкал" совершил первый полет. Пятый опытный образец выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку. Длительность полета составила 10 минут, самолет достиг высоты 300 м и набрал скорость 190 км/ч.

- Не менее 14 человек погибли в Мексике в столкновениях после гибели лидера наркокартеля. Между тем The Washington Post пишет, что США предоставляли помощь мексиканским военным для захвата наркобарона и главаря "Картеля Нового поколения Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса, который впоследствии скончался от полученных ранений.

- Синоптики спрогнозировали сильный снег в Москве во вторник. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности.