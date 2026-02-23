Поиск

Северо-западная часть Запорожской области осталась без света из-за обстрела ВСУ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Северо-западная часть Запорожской области обесточена в результате украинского обстрела, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в понедельник.

"В результате очередного артобстрела по энергетической инфраструктуре отключения затронули всю северо-западную часть Запорожской области", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, сохраняется угроза повторных ударов, энергетики работают в усиленном режиме.

Ранее в понедельник губернатор сообщил, что в более чем 260 населенных пунктах Запорожской области ввели графики аварийных отключений после массированных украинских обстрелов энергоинфраструктуры. Около 13:00 мск Балицкий проинформировал, что энергетики начали поэтапно подключать потребителей в населенных пунктах, где были введены графики.

Запорожская область Евгений Балицкий
