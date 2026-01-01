Поиск

Акциз на табак в РФ в 2026 г. повышен на 7%, на сигареты - на 11,3%

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Акциз на табак (трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный) в РФ в 2026 году по сравнению с 2025 годом вырос на 7%, на сигареты - на 11,3%.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, акциз на табак в 2026 году установлен в 5 183 рубля за 1 кг против 4 657 рублей в 2025 году.

Акциз на сигареты и папиросы повышен до 3 278 рублей за 1 тыс. штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 452 рублей за 1 тыс. штук против 2 945 рублей за 1 тыс. штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 000 рублей за 1 тыс. штук в 2025 году (рост на 7%).

Акциз на сигары в 2026 году составляет 351 рубль за 1 штуку против 315 рублей в 2025 году, на сигариллы - 4 992 рубля за 1 тыс. штук против 4 485 рублей соответственно.

Акциз на табак для изделий для нагревания в 2026 году повышен до 10 915 рублей за 1 кг с 9 807 рублей в 2025 году. Жидкости для электронных систем доставки никотина в 2026 году облагаются акцизом в 49 рублей за 1 мл против 44 рублей в 2025 году.

Предполагается, что доходы федерального бюджета РФ от акцизов на табачную продукцию в 2026 году составят 1 трлн 035 млрд 297,6 млн рублей, что на 5,5% больше, чем в 2025 году (981 млрд 922,9 млн рублей).

