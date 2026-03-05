Замкомандующего ЛенВО Муминджанов получил 10 лет колонии за взяточничество

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Воронежский гарнизонный военный суд признал заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерия Муминджанова виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет РФ в четверг.

Ему назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере почти 18 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на 6 лет.

Также он лишен воинского звания "генерал-майор", у него конфисковано имущество в доход государства на сумму 17 млн 950 тыс. рублей.

Суд установил, что Муминджанов, будучи в должности руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил РФ, способствовал заключению контрактов с коммерческими организациями на поставку обмундирования в войска на сумму более 1,5 млрд рублей.

"За содействие в заключении контрактов на поставку обмундирования с определенными коммерческими организациями Муминджанов получил от их представителей взятку в особо крупном размере в сумме свыше 20 млн рублей", - информирует СКР.

О его задержании стало известно 3 сентября 2024 года, после чего 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде ареста.