Вывоз в РФ более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана запланирован на четверг

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана планируют доставить в Россию в четверг российские и иностранные авиакомпании, сообщил Минтранс.

Для этого запланировано 37 вывозных рейсов. Перевозка пассажиров происходит в соответствии с очередностью перебронирования купленных ранее билетов.

С 2 по 4 марта из ОАЭ и Омана выполнено 64 рейса с 12,2 тыс. пассажиров на борту. Кроме Москвы, самолеты прибыли в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань, Краснодар.

Полеты выполняются с учетом ограничений на использование воздушного пространства. На сегодня остается закрытым небо шести государств: Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара, Кувейта. Частично ограничения действуют в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Предварительный график выполнения вывозных рейсов сформирован до 7 марта включительно, отметили в Минтрансе. До 10 марта отменены рейсы из Израиля (пассажирам вернули стоимость билетов или предоставили ваучеры на рейсы после этой даты). До 14 марта Росавиация продлила действие рекомендаций российским авиакомпаниям о приостановке продажи билетов в страны Ближнего Востока (из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ). Рейсы в Иран российскими авиакомпаниями не планируются.