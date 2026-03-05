Поиск

Вывоз в РФ более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана запланирован на четверг

Вывоз в РФ более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана запланирован на четверг
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана планируют доставить в Россию в четверг российские и иностранные авиакомпании, сообщил Минтранс.

Для этого запланировано 37 вывозных рейсов. Перевозка пассажиров происходит в соответствии с очередностью перебронирования купленных ранее билетов.

С 2 по 4 марта из ОАЭ и Омана выполнено 64 рейса с 12,2 тыс. пассажиров на борту. Кроме Москвы, самолеты прибыли в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань, Краснодар.

Полеты выполняются с учетом ограничений на использование воздушного пространства. На сегодня остается закрытым небо шести государств: Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара, Кувейта. Частично ограничения действуют в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Предварительный график выполнения вывозных рейсов сформирован до 7 марта включительно, отметили в Минтрансе. До 10 марта отменены рейсы из Израиля (пассажирам вернули стоимость билетов или предоставили ваучеры на рейсы после этой даты). До 14 марта Росавиация продлила действие рекомендаций российским авиакомпаниям о приостановке продажи билетов в страны Ближнего Востока (из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ). Рейсы в Иран российскими авиакомпаниями не планируются.

Минтранс РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вывоз в РФ более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана запланирован на четверг

 Вывоз в РФ более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана запланирован на четверг

В Кремле заверили, что война в Иране не может влиять на цены на топливо в РФ

 В Кремле заверили, что война в Иране не может влиять на цены на топливо в РФ

Решение об уходе России с газового рынка Европы еще не принято

Песков заявил об отсутствии обращений о помощи со стороны Ирана к РФ

Нефтегазовые доходы бюджета в феврале составили 432,3 млрд рублей

Путин поручил оценить целесообразность ограничений на езду по тротуарам электровелосипедов

 Путин поручил оценить целесообразность ограничений на езду по тротуарам электровелосипедов

Путин поручил рассмотреть сокращение оснований отмены оправдательных вердиктов присяжных

В Екатеринбурге прощаются с драматургом Николаем Колядой

 В Екатеринбурге прощаются с драматургом Николаем Колядой
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 400 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8574 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 143 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });