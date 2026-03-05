Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 200 на 200

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия и Украина в четверг, 5 марта, произвели обмен пленными по формуле 200 на 200, заявили в Минобороны РФ.

"Возвращены 200 российских военнослужащих. Взамен переданы 200 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

"В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - заявило Минобороны РФ.

По данным ведомства, все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

В министерстве добавили, что Объединенные Арабские Эмираты и США оказали посреднические усилия при возвращении группы российских военных из украинского плена.

В начале февраля РФ и Украина также провели обмен пленными. Тогда с подконтрольной Киеву территории были возвращены 157 российских военных, взамен были переданы 157 бойцов ВСУ, сообщало Минобороны России. Также были возвращены трое российских граждан - жителей Курской области.



