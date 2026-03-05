РФ и Украина в пятницу планируют провести обмен пленными по формуле 300 на 300

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия и Украина в пятницу, 6 марта, планируют провести обмен пленными по формуле 300 на 300, заявили в МИД РФ.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади добавили, что "всего 5-6 марта планируется возвратить на Родину 500 российских военнослужащих".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 5 марта Россия и Украина провели обмен пленными в формате 200 на 200.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США", - заявило Минобороны РФ.

По его данным, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - проинформировало министерство.