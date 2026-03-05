Шойгу оценил убытки от перекрытия на день Ормузского пролива в $7 млрд в день

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Один день перекрытия Ормузского пролива несет убытки в 7 млрд долларов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Вы можете себе представить, один день перекрытия (Ормузского - ИФ) пролива проходит - это примерно 7 млрд долларов убытков всех", - сказал Шойгу журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

4 марта Корпус стражей Исламской революции заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив и что любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть поражены ракетами или беспилотниками.

Шойгу также подчеркнул, что в ситуации на Ближнем Востоке наблюдается беспрецедентное пренебрежение международным правом.

"Мы, естественно, имеем дело с совершенно беспрецедентным пренебрежением всем международным правом, которое писалось, и писалось, в том числе, по итогам Первой мировой и Второй мировой войны, создавалось от Лиги Наций, Организации Объединенных Наций" - сказал Шойгу.

"Сегодня уже Организация Объединенных Наций не имеет того голоса, который она имела там даже 15-20 лет назад", - отметил он.