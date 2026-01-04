Минобороны РФ сообщило о нейтрализации утром 42 дронов

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 7:00 до 9:00 по Москве перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, 12 дронов нейтрализованы над Рязанской областью, 11 - над Белгородской, шесть - над Воронежской, по четыре - над Курской и Липецкой областями, два - над Тульской и по одному - над Орловской, Калужской и Тамбовской областями.