Поиск

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации утром 42 дронов

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 7:00 до 9:00 по Москве перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, 12 дронов нейтрализованы над Рязанской областью, 11 - над Белгородской, шесть - над Воронежской, по четыре - над Курской и Липецкой областями, два - над Тульской и по одному - над Орловской, Калужской и Тамбовской областями.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 90 украинских беспилотников

Над регионами РФ с 16:00 нейтрализованы 103 украинских беспилотника

Лавров и Рыженков в телефонном разговоре осудили агрессию США против Венесуэлы

Зарубежная выручка "Росатома" в 2025 году составила $16,5 млрд

Что произошло за день: суббота, 3 января

МИД РФ призвал руководство США освободить Мадуро и его супругу

Лавров выразил Делси Родригес солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии

 Лавров выразил Делси Родригес солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии

МИД РФ призвал незамедлительно внести ясность в ситуацию с президентом Венесуэлы

Температура в Москве начнет постепенно понижаться в начале следующей недели

 Температура в Москве начнет постепенно понижаться в начале следующей недели

МИД РФ назвал действия США актом вооруженной агрессии против Венесуэлы

 МИД РФ назвал действия США актом вооруженной агрессии против Венесуэлы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8055 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 54 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });