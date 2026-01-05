ФССП в 2025 году передала в доход государства более 1 трлн ценных бумаг

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В 2025 году сотрудники Федеральной службы судебных приставов передали государству более 1 трлн ценных бумаг.

"По результатам работы за 11 месяцев 2025 года в рамках исполнительных производств об обращении в доход Российской Федерации имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена, в уполномоченные органы передано более 1 трлн ценных бумаг", - сообщили "Интерфаксу" в ФССП.

Также государству передано более 2 тысяч объектов иного имущества, в том числе, недвижимого, транспортных средств, изделий из драгоценных металлов и др.

Так, например, рассказали в ФССП, в Нижегородской области судебные приставы взыскали с бывшего главы Нижнего Новгорода и его супруги денежные средства на сумму свыше 1,4 млрд рублей, "ранее полученные ими в качестве дивидендов от коммерческой структуры, замешанной в коррупционных схемах".

Также сотрудники органа принудительного исполнения Магаданской области во взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии установили местонахождение должника, бывшего и.о. главы одного из районов, осужденного за превышение должностных полномочий, и взыскали с него более 10 млн рублей.

Кроме того, ранее в ФССП сообщали о передаче государству 630 млн акций АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметал", крупного предприятия по производству олова и свинца, имеющего стратегическое значение, а также более 1,3 млн акций крупного железнодорожного оператора АО "Вектор Рейл".