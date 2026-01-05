Восстановлено электроснабжение более чем 1,5 тыс. домов в Краснодарском крае

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Восстановлено энергоснабжение в трех населенных пунктах Апшеронского района Краснодарского края, обесточенных из-за сильного снегопада, сообщает оперативный штаб региона.

"В ночь с 4 на 5 января электричество вернули в 1587 домовладений Хадыженска, в 259 - Тверского сельского поселения, в 12 - Апшеронского городского поселения", - говорится в сообщении.

Глава района Алексей Передереев в своем телеграм-канале сообщил, что продолжаются восстановительные работы в 12 населенных пунктах.

Он отметил, что всего без света остаются более 2 тыс. человек.

Как сообщалось, из-за непогоды на Кубани электроснабжение частично нарушено в Апшеронском, Хадыженском и Нефтегорском городских поселениях, а также в Тверском, Новополянском и Нижегородском сельских поселениях, полностью обесточены Отдаленное, Куринское, Кабардинское и Мезмайское сельские поселения.