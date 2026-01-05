Россия и мир: 2026. Тренды экономики

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Накануне нового года Национальный исследовательский Институт мировой экономики и международных отношений имени Е.Н. Примакова Российской академии наук опубликовал свой ежегодный прогноз "Россия и мир: 2026. Экономика и внешняя политика".

О сборнике рассказывает наш политический обозреватель Вячеслав Терехов.

Доклад "Россия и мир: 2026" - двадцать четвертый в серии ежегодных публикаций института. Главное внимание в таких исследованиях уделяется проблемам, имеющим ключевое значение для обеспечения стабильного экономического и политического развития России на ближайшую и отдаленную перспективу.

В первой части сборника рассматриваются глобальные тренды в мировой экономике и внешней политике в уходящем году и даются прогнозы на следующий. Вторая часть посвящена рассмотрению состояния экономики в отдельных странах.

Положение в мировой экономике: динамика мирового экспорта в конце 2025 года ускорилась

Главный вывод, который делают ученые ИМЭМО в отношении состояния мировой экономики в прошлом году, относительно позитивен: она демонстрировала "устойчивость к экзогенным и эндогенным шокам разной природы". Но вместе с тем "темпы роста ВВП в ведущих центрах экономической активности несколько замедлились по сравнению с 2024 годом". Причины этого замедления: "торговые войны, высокие цены на электроэнергию и природный газ в европейских экономиках, замедление притока иммигрантов на рынок США, усиливающиеся дисбалансы в экономике Китая". Однако, несмотря на эти факты, динамика мирового экспорта пока остается на восходящем тренде, а в последние несколько месяцев даже несколько ускорилась.

Примечательно, что, несмотря на рекордный за послевоенный период уровень ставки импортного тарифа США, внешнеторговая политика администрации Трампа в 2025 году "оказалась существенно более рациональной, особенно в сравнении с ее окарикатуренными представлениями в мировых масс-медиа".

Естественно, этот факт во многом объясняется господствующими трендами и состоянием экономики и экономической политики США. По мнению авторов этой части сборника, главным фактором экономического роста является "мягкая денежно-кредитная политика, снижающиеся цены на нефть и бум инвестиций технологических компаний". При этом, "главным фактором роста экономики стал бум на рынке искусственного интеллекта (ИИ). Согласно заявленным планам, технологические гиганты США направят на капиталовложения в 2025 году почти 400 млрд долларов. Через обратные межотраслевые связи бум высокотехнологичных компаний оказывает сильное позитивное влияние на динамику многих секторов экономики".

А в еврозоне?

Говоря о положении в странах еврозоны, авторы сборника предполагают, что "низкие процентные ставки, трансформация рынка труда и существенный фискальный импульс в Германии должны поддержать экономическую активность" европейских стран. Что же касается самой Германии, то, как отмечают ученые, даже "в оптимистическом сценарии рост ВВП Германии в 2025 году окажется вблизи нулевой отметки, а в 2026 году приблизится к одному проценту". В качестве причин отмечаются "высокие производственные издержки на энергию, повышенные импортные тарифы США и нарастающая конкуренция со стороны китайских товаров. Все это замедляет возможности перехода к устойчивому росту".

В связи с этим "правительству Германии остается только раздувать риски прямого военного столкновения Европы с Россией, подкармливая при этом бюджетными и ценовыми субсидиями крупную и военную промышленность и перекладывая основные тяготы экономического кризиса на домохозяйства".

Прогнозы конъюнктуры развития основных рынков РФ

Из подробного анализа состояния мировой экономики мы обратим внимание в первую очередь на состояние рынка нефти и газа, на прогнозы развития агропромышленного сектора российской экономики.

На рынке нефти - устойчивое снижение цены!

"На мировом рынке нефти сохраняется навес предложения нефти над спросом на нее, что объясняет низкую чувствительность нефтяных котировок к периодическим обострениям конфликтов на Ближнем Востоке. Даже бомбардировки Ирана не смогли развернуть вспять устойчивую тенденцию к снижению цены на нефть в середине 2025 года. Среднегодовая цена барреля нефти Brent в 2025 году ожидается на уровне 68-70 долл. по сравнению с 81 долл. 2024 г".

Продолжающийся пересмотр странами соглашения ОПЕК+ потолков добычи в сторону ее увеличения опережающими темпами, по сравнению с договоренностями, достигнутыми в конце 2024 года, ведет к усилению затоваривания рынка нефти. В 2026 году "навес предложения над спросом может достигнуть, по оценкам Международного энергетического агентства, 4 млн баррелей в день, что вдвое превышает уровень 2025 года. В случае реализации такого сценария, цена нефти может перейти в коридор 55-60 долларов за баррель".

Однако авторы этой главы предполагают, что "цена барреля останется в коридоре 60-70 долларов, тяготея к нижней границе этого коридора. В случае ухода экономики США в рецессию в результате цена может кратковременно устремиться в район 40 долларов за баррель".

В текущем году спрос на газ ощутимо вырастет

Несколько оптимистичный прогноз по спросу на газ, но как это повлияет на цену барреля?

"Ожидается, что падение спроса на российский газ, наблюдаемое в предыдущий год (хотя в 2025 году мировой спрос на него возрастет, по оценкам, на 38 млрд куб. м., но это все равно существенно меньше по сравнению с 2024 г.) прекратится, и в 2026 году начнется обратный тренд. В первую очередь, это произойдет именно за счет стран АТР и Евразии. К тому же, новым крупным источником спроса на газ, точнее газовую генерацию, могут стать дата-центры, особенно в США".

"Появляется все больше признаков, что на рынке газа формируется навес предложения над спросом, что может толкнуть цены на газ вниз. Ускоренными темпами продолжается структурная перестройка рынка в пользу СПГ. В 2026-2028 годах ожидается ввод в эксплуатацию большого числа проектов экспорта СПГ, прежде всего из США и Катара".

Для российского АПК текущий год ожидается приемлемым

В разделе прогнозов развития российского АПК высказывается предположение, что "несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде ключевых аграрных регионов (например, на юге России заморозки и засуха привели к потере более 12% урожая зерновых) ожидается значительный сбор зерна – более 138 млн тонн, в том числе пшеницы – свыше 88 млн т". Но главный вывод все-таки в том, что "в среднесрочной перспективе достаточно устойчивый рост большинства видов продукции российского АПК, вероятно, сохранится". Исходя из данных Минэкономразвития РФ, авторы прогнозируют, что "рост производства зерна составит 23%, сахарной свеклы – почти на 17%, подсолнечника – примерно на 9%..."

Естественно, что такая перспектива "позволит повысить экспортный потенциал АПК РФ. Однако, его реализация во многом будет зависеть от ситуации на мировом агропромышленном рынке, степени его открытости, недискриминации и предсказуемости…"

Несмотря на такие достаточно благоприятные прогнозы авторы этого раздела не могли не остановиться и на результатах влияния санкций против России.

"К началу 2025 года агропромышленный импорт из России снизился по сравнению с 2022 годом в 2,2 раза (примерно до 1,1 млрд долларов). В 2025-2026 гг. это снижение продолжится из-за повышения ЕС почти втрое пошлин на импорт из России большинства агропромышленных товаров".

Хвойный лес – богатство России

Известно, что лесные ресурсы страны одни из самых богатых в мире. Но очень и очень важно то, что они представлены преимущественно хвойными деревьями. Именно на производство древесины из хвойных пород деревьев "приходится 75% стоимости мирового экспорта всех видов лесобумажной продукции, производимые мировым лесопромышленным комплексом". Отсюда понятно значение этого комплекса для экономики страны. Этим видом обрабатывающей промышленности в России занимались иностранные фирмы, которые после февраля 2022 года ушли из России.

Как это отразилось на состоянии всего комплекса? Судя по выводу ученых ИМЭМО, процесс перехода на мировые рынки с необработанного хвойного круглого леса на продукцию его переработки "привел к углублению в стране процесса переработки собственного древесного сырья и к освоению зарубежных рынков изделий из древесины. Сокращение торговли необработанным древесным сырьем, подчеркивают авторы обзора, в свою очередь, меняет ориентиры для деятельности российских экспортеров на китайский рынок, как важного двигателя мировой торговли лесобумажной продукцией, и стимулирует развитие соответствующих производств на Дальнем Востоке".

В данном случае можно с полным правом обратиться к покинувшим нас зарубежным фирмам с вопросом: кому вы сделали хуже?



Продолжение обзора будет опубликовано 6 января.