В Татарстане из-за метели ограничили движение автобусов и грузовиков

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения на движение для автобусов и грузовых автомобилей введены на автодорогах Татарстана из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Госавтоинспекция республики.

Ограничения действуют на федеральных автодорогах "Казань-Оренбург" (до Альметьевска), "Казань-Ульяновск" и М-7 "Волга" (от Казани до Набережных Челнов).

Причиной введения ограничений стала непогода. В республике - метель.

Ограничения действуют до улучшения погодных и дорожных условий.