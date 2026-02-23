Обломки "высокоскоростной цели" упали на объект энергетики в Воронеже

В двух районах города зафиксированы краткосрочные проблемы с энергоснабжением

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что обломки уничтоженной высокоскоростной цели упали на один из объектов энергетики Воронежа.

"В результате в двух районах города наблюдались краткосрочные проблемы с энергоснабжением потребителей", - написал Гусев в своем канале в мессенджере Max.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над городом и восемью районами области были обнаружены и уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов и одна высокоскоростная цель", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось об уничтожении 13 беспилотников над регионом.