Минобороны РФ заявило о ликвидации за ночь 152 украинских БПЛА

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные минувшей ночью перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 65 БПЛА нейтрализовано над Белгородской областью, 35 - над Саратовской, 16 - над Крымом, по 8 - над Воронежской и Ростовской областями, по 4 - над Краснодарским краем и Азовским морем, по 3 - над Волгоградской областью и Татарстаном, по 2 - над Курской и Липецкой областями, по одному - над Тульской и Тверской областями.

Накануне вечером российское Минобороны сообщало о ликвидации 36 беспилотников.

