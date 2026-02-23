Поиск

Около 3 тыс. пассажиров ожидают вылета в аэропортах ДФО из-за непогоды

Около 3 тыс. пассажиров ожидают вылета в аэропортах ДФО из-за непогоды
Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Пассажиры задержанных рейсов или направленных на запасные аэродромы самолетов ожидают вылета в аэропортах Владивостока, Южно-Сахалинска, Анадыря и Петропавловска-Камчатского, Благовещенска.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщает, что из-за сложных метеорологических условий в Южно-Сахалинске задержаны вылеты рейсов в Москву, Хабаровск, Советскую Гавань, Оху. Кроме того, ожидают вылета пассажиры рейса Москва-Хабаровск, вынужденного совершить посадку в Южно-Сахалинске. В общей сложности это более 600 пассажиров.

Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейсов, следовавших в Хабаровск, и совершивших незапланированную посадку во Владивостоке, а также рейсов из Владивостока в Москву и Хабаровск. Ожидают отправления более 1,5 тыс. пассажиров.

В Петропавловске-Камчатском изменено расписание вылетов рейсов в Москву, Северо-Курильск и Хабаровск. На рейсы запланировано около 500 пассажиров.

Из-за позднего прибытия воздушного судна задержан рейс Анадырь - Москва, на который зарегистрировано 174 пассажира.

Аэропорт Хабаровска уточняет, что время действующих ограничений движения в аэропорту Хабаровск до 18:00 (13:00 мск).

По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в аэропорту Благовещенска задержаны вылеты рейсов авиакомпании "Россия" в Хабаровск.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды прием и отправка рейсов в аэропорту Хабаровска приостановлены. Самолеты, следовавшие в этом направлении, отправлены на запасные аэродромы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Благовещенск.

Снежный циклон также осложнил движение транспорта в регионах Дальнего востока на участках автодорог регионального и федерального значения.

Два пассажирских поезда вернулись на станции отправления в Забайкальском крае из-за сложных метеоусловий на одном из участков Трассиба.

Благовещенск ДФО Анадырь Хабаровск Южно-Сахалинск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Около 3 тыс. пассажиров ожидают вылета в аэропортах ДФО из-за непогоды

 Около 3 тыс. пассажиров ожидают вылета в аэропортах ДФО из-за непогоды

Минобороны РФ заявило о ликвидации за ночь 152 украинских БПЛА

В аэропортах Калуги, Ярославля, Пензы и Саратова сняты ограничения

 В аэропортах Калуги, Ярославля, Пензы и Саратова сняты ограничения

Обломки "высокоскоростной цели" упали на объект энергетики в Воронеже

Энергообъекты значительно повреждены после ракетного обстрела Белгорода

Путин назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом

Число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло 25

С 16:00 над регионами нейтрализованы 130 украинских дронов

Что произошло за день: воскресенье, 22 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8480 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });