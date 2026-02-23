Около 3 тыс. пассажиров ожидают вылета в аэропортах ДФО из-за непогоды

Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Пассажиры задержанных рейсов или направленных на запасные аэродромы самолетов ожидают вылета в аэропортах Владивостока, Южно-Сахалинска, Анадыря и Петропавловска-Камчатского, Благовещенска.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщает, что из-за сложных метеорологических условий в Южно-Сахалинске задержаны вылеты рейсов в Москву, Хабаровск, Советскую Гавань, Оху. Кроме того, ожидают вылета пассажиры рейса Москва-Хабаровск, вынужденного совершить посадку в Южно-Сахалинске. В общей сложности это более 600 пассажиров.

Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейсов, следовавших в Хабаровск, и совершивших незапланированную посадку во Владивостоке, а также рейсов из Владивостока в Москву и Хабаровск. Ожидают отправления более 1,5 тыс. пассажиров.

В Петропавловске-Камчатском изменено расписание вылетов рейсов в Москву, Северо-Курильск и Хабаровск. На рейсы запланировано около 500 пассажиров.

Из-за позднего прибытия воздушного судна задержан рейс Анадырь - Москва, на который зарегистрировано 174 пассажира.

Аэропорт Хабаровска уточняет, что время действующих ограничений движения в аэропорту Хабаровск до 18:00 (13:00 мск).

По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в аэропорту Благовещенска задержаны вылеты рейсов авиакомпании "Россия" в Хабаровск.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды прием и отправка рейсов в аэропорту Хабаровска приостановлены. Самолеты, следовавшие в этом направлении, отправлены на запасные аэродромы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Благовещенск.

Снежный циклон также осложнил движение транспорта в регионах Дальнего востока на участках автодорог регионального и федерального значения.

Два пассажирских поезда вернулись на станции отправления в Забайкальском крае из-за сложных метеоусловий на одном из участков Трассиба.