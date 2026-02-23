Энергообъекты значительно повреждены после ракетного обстрела Белгорода

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Имеются значительные повреждения энергетической инфраструктуры, написал Гладков в своем канале в мессенджере Max в понедельник.

"Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей", - говорится в сообщении.

Он добавил, что масштаб повреждений будет оценят днем.