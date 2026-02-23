Поиск

Путин назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом

Он также заявил, что Россия будет наращивать темпы разработки перспективных вооружений

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что развитие ядерной триады остается безусловным приоритетом, поскольку служит гарантией безопасности для страны.

"Безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности России, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире", - говорится в поздравлении, опуликованном на сайте Кремля.

Президент также отметил, что Россия продолжит "масштабную работу по укреплению армии и флота с учётом развития международной ситуации, на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции".

"Будем качественно наращивать потенциал всех других родов и видов Вооруженных Сил, повышать их боеготовность, мобильность, способность действовать в любых, самых сложных условиях. И конечно, будем наращивать темпы разработки перспективных систем для Вооруженных Сил", - подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что представители всех народов России плечом к плечу отстаивают интересы страны в ходе специальной военной операции.

"Наши солдаты и офицеры - настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества. Благодарю всех воинов России за доблестную службу", - констатировал Путин.

Россия Владимир Путин ядерная триада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Энергообъекты значительно повреждены после ракетного обстрела Белгорода

Путин назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом

Возобновили работу аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский

Российские военные нейтрализовали за вечер воскресенье 36 украинских БПЛА

Число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло 25

С 16:00 над регионами нейтрализованы 130 украинских дронов

Что произошло за день: воскресенье, 22 февраля

Директор ФСБ заявил о "британском следе" в деле о покушении на генерала Алексеева

Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ

 Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ

Кремль предупредил об ответе в случае, если Эстония направит ядерное оружие на РФ
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8472 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });