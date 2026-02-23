Путин назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом

Он также заявил, что Россия будет наращивать темпы разработки перспективных вооружений

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что развитие ядерной триады остается безусловным приоритетом, поскольку служит гарантией безопасности для страны.

"Безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности России, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире", - говорится в поздравлении, опуликованном на сайте Кремля.

Президент также отметил, что Россия продолжит "масштабную работу по укреплению армии и флота с учётом развития международной ситуации, на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции".

"Будем качественно наращивать потенциал всех других родов и видов Вооруженных Сил, повышать их боеготовность, мобильность, способность действовать в любых, самых сложных условиях. И конечно, будем наращивать темпы разработки перспективных систем для Вооруженных Сил", - подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что представители всех народов России плечом к плечу отстаивают интересы страны в ходе специальной военной операции.

"Наши солдаты и офицеры - настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества. Благодарю всех воинов России за доблестную службу", - констатировал Путин.