Что произошло за день: воскресенье, 22 февраля

Отражение атак беспилотников на Москву, итоги последнего дня Олимпийских игр, инцидент в Мар-а-Лаго, Солнце без единого пятна

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На подлете к Москве сбит 21 беспилотник. Столичные аэропорты дважды приостанавливали работу, сейчас они обслуживают рейсы по согласованию.

- В Луганске в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе.

- В Запорожской области произошло отключение электроснабжения после массированной атаки ВСУ по энергосистеме.

- На Солнце впервые с 11 декабря 2021 года пропали все пятна, это происходит лишь в состоянии крайне низкой активности.

- Сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного человека, проникшего на территорию имения Трампа в Мар-а-Лаго.

- Норвегия с рекордными показателями выиграла медальный зачет ОИ-2026. На счету норвежцев 18 золотых, 12 серебряных, 11 бронзовых медалей. Россияне завоевали одну медаль: серебряным призером в ски-альпинизме стал Никита Филиппов.

- Результат Дарьи Непряевой в масс-старте на 50 км классическим стилем на ОИ аннулирован. Это произошло из-за того, что Непряева перепутала бокс и при смене лыж надела те, что были подготовлены для немки Катарины Хенних.

- Сборная США по хоккею обыграла Канаду и завоевала золото Олимпийских игр.