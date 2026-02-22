Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 22 февраля

Отражение атак беспилотников на Москву, итоги последнего дня Олимпийских игр, инцидент в Мар-а-Лаго, Солнце без единого пятна

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На подлете к Москве сбит 21 беспилотник. Столичные аэропорты дважды приостанавливали работу, сейчас они обслуживают рейсы по согласованию.

- В Луганске в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе.

- В Запорожской области произошло отключение электроснабжения после массированной атаки ВСУ по энергосистеме.

- На Солнце впервые с 11 декабря 2021 года пропали все пятна, это происходит лишь в состоянии крайне низкой активности.

- Сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного человека, проникшего на территорию имения Трампа в Мар-а-Лаго.

- Норвегия с рекордными показателями выиграла медальный зачет ОИ-2026. На счету норвежцев 18 золотых, 12 серебряных, 11 бронзовых медалей. Россияне завоевали одну медаль: серебряным призером в ски-альпинизме стал Никита Филиппов.

- Результат Дарьи Непряевой в масс-старте на 50 км классическим стилем на ОИ аннулирован. Это произошло из-за того, что Непряева перепутала бокс и при смене лыж надела те, что были подготовлены для немки Катарины Хенних.

- Сборная США по хоккею обыграла Канаду и завоевала золото Олимпийских игр.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

С 16:00 над регионами нейтрализованы 130 украинских дронов

Что произошло за день: воскресенье, 22 февраля

Директор ФСБ заявил о "британском следе" в деле о покушении на генерала Алексеева

Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ

 Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ

Кремль предупредил об ответе в случае, если Эстония направит ядерное оружие на РФ

Нефтебаза в Луганске загорелась после атаки беспилотников

В Запорожской области снова произошло отключение электроснабжения

Аэропорт Ярославля возобновил работу

 Аэропорт Ярославля возобновил работу

Что произошло за день: суббота, 21 февраля

МИД РФ предупредил об ответных мерах в случае присоединения Южной Кореи к инициативе НАТО PURL
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 113 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8472 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });