Минобороны РФ сообщило об ударах по цехам производства беспилотников ВСУ

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки нанесены удары по цехам производства, сборки украинских беспилотников дальнего действия и складам боеприпасов ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также сообщили, что за сутки нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ в 156 районах.

