На Кубани восстановлено нарушенное непогодой электроснабжение

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили полностью электроснабжение ряда населенных пунктов Краснодарского края, нарушенное из-за массовых отключений во время снегопада 31 декабря, сообщает в пятницу оперативный штаб региона в своем телеграм-канале.

Последние несколько дней аварийно-восстановительные работы проводили в отдаленных поселениях Апшеронского района, где были повреждены подводящие к поселкам линии электропередачи в труднодоступных местах.

Отмечается, что с последствиями непогоды круглосуточно боролись тысячи специалистов, свыше 130 аварийных бригад электросетевых компаний.

Всего без света в период массовых отключений находились более 108 тысяч жителей региона в 113 населенных пунктах. В большинстве из них удалось восстановить подачу света в дома в первые двое суток.

Как сообщалось, 31 декабря и 1 января из-за непогоды на Кубани было нарушено электроснабжение в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов.

Кроме того, была частично нарушена подача электроэнергии в Апшеронском, Хадыженском и Нефтегорском городских поселениях, а также в Тверском, Новополянском и Нижегородском сельских поселениях, полностью были обесточены Отдаленное, Куринское, Кабардинское и Мезмайское сельские поселения.